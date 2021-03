Babysitter di 15 anni partorisce di nascosto e getta il feto nella spazzatura

Ha partorito da sola sul letto, nella casa in cui stava facendo da babysitter, per poi buttare il feto nella spazzatura. Sarà proprio il racconto del minorenne che ha assistito alla scena a portare all'incriminazione della ragazza appena 15enne. A far scattare la denuncia sono stati i medici del Blackpool Victoria Hospital di Londra che hanno avuto in cura la studentessa stremata dalla emorragia.

Come spiega la stampa locale la storia risale all'agosto del 2018 ma ora la giovane ne dovrà rispondere alla autorità giudiziarie.

La 15enne si trovava a svolgere il suo lavoro da babysitter quando è stata colta dalle doglie. È stato proprio il giovane che la ragazza stava accudendo a suggerire alla 15enne di chiamare aiuto dopo averla trovata riversa sul letto pieno di sangue. Ma lei lo ha invitato ad andarsene.

Come dimostrano anche i video delle telecamere di sorveglianza non è poi trascorso troppo tempo da quando la ragazza si è alzata per gettare un sacco dell'immondizia nella spazzatura per poi tornare a ripulire tutta casa.

Quando è tornata a casa la mamma ha notato che non stava bene, che sanguinava e così l'ha portata in ospedale dove ha raccontato l'accaduto. Quando gli agenti di polizia sono tornati sul posto hanno trovato nel cassonetto il feto privo di vita avvolto in un mucchio di vestiti riposti dentro un sacchetto di plastica.

L'adolescente, che oggi ha 18 anni, ha spiegato di aver creduto che il bambino fosse nato morto e ha anche negato di sapere che essere incinta. Tutte versioni smentite da indagini e testimonianze: il bimbo a cui badava ha infatti raccontato di aver sentito pianti e vagiti, mentre le numerose ricerche su Google fatte dalla adolescente confermano che aveva intenzione di partorire da sola e di nascosto.