Pacchi di pesce congelato invece delle loro valigie sul nastro bagagli: sconcerto tra i passeggeri

Aspettavano i loro bagagli, ma sul nastro trasportatore sono comparse decine e decine di casse di pesce congelato. Sconcerto tra i passeggeri del Terminal 5 dell'aeroporto di Heathrow, che si sono ritrovati di fronte la singolare scena al loro rientro a Londra.

Una volta atterrati, i passeggeri si sono avvicinati al nastro trasportatore in attesa che arrivassero i loro bagagli ma ad uscire però sono state quasi cento casse di pesce congelato, tutte con l'adesivo dell’aeroporto Jfk di New York. Passato un primo momento di comprensibile sorpresa, i passeggeri si sono rimessi in attesa. "Tutti erano piuttosto british ed educati ma quando sempre più casse hanno iniziato a girare abbiamo iniziato sospettare che ci fosse qualcosa che non andava", ha raccontato alla Bbc Becca Braunholtz, atterrata nello scalo dopo una vacanza a Cipro con il marito e due figli piccoli, descrivendo lo stupore e la perplessità di fronte a quelle casse.

Perplessi sono rimasti anche gli operatori della British Airways, che non avevano la più pallida idea di cosa fosse accaduto. Alla fine, le valigie tanto attese non sono arrivate e i passeggeri si sono visti presentare dal personale i moduli per reclamare i propri bagagli smarriti e non hanno potuto fare altro che tornare a casa. British Airways ha poi contattato Becca Brunaholtz per informarla che i loro bagagli saranno restituiti al più tardi mercoledì.