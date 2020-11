Il video dell’ex ballerina malata di Alzheimer che ricorda ancora la corografia del Lago dei cigni

È diventato virale in tutto il mondo il video di una ballerina malata di Alzheimer che ascoltando il tema del balletto Il lago dei cigni ha iniziato a muovere le braccia seduta su una sedia a rotelle, ricordandone la coreografia. I movimenti sinuosi delle braccia, l’espressione trasognata: una performance che lascia davvero senza parole, mentre la musica fa riemergere piano piano i ricordi di movimenti fatti e rifatti chissà quante volte nel corso della propria vita, oggetto di uno studio e di una passione maniacale che la malattia non ha potuto del tutto cancellare.

Marta C. Gonzalez fu prima ballerina del New York City Ballet negli anni Sessanta. La sua è stata una lunga carriera, piena di soddisfazioni.

Il video è stato girato nella casa di riposo dove la ballerina è rimasta ospite prima di morire e chi era con lei in quel momento non ha potuto fare a meno di tributarle un applauso, mentre lei dice semplicemente: “Mi sono emozionata”.

Gonzalez è morta un anno fa. L'associazione Musica Para Despertar, che aiuta i malati di Alzheimer a ricordare usando la musica, ha ricondiviso il filmato in occasione del primo anniversario della morte di Gonzalez e nei giorni scorsi è stato rilanciato anche da diversi personaggi famosi, come l’attrice Jennifer Garner e l’attore spagnolo Antonio Banderas. “La diffusione di queste immagini serva come meritato riconoscimento della sua arte e della sua passione”, ha scritto l’attore sui social.