Figlie piccole escono e si chiudono in auto sotto il sole mentre la madre dorme in casa: tragedia

Immane tragedia a Booneville,in Arkansas. Kaylee P., una giovane madre lavoratrice di 21 anni, stava facendo un sonnellino in casa quando le sue due figlie piccole, 3 e 1 anno, sono uscite nel cortile sul retro e sono entrate nell'auto della famiglia parcheggiata lì. Il sole in quel momento batteva forte, la temperatura superava i 30 gradi. Quando la giovane mamma si è svegliata e non ha visto le piccole in casa e in cortile, ha chiamato spaventata la polizia: "Le bambine sono scomparse". E' stato un agente a trovare le piccole sul sedile posteriore dell'auto, ormai incoscienti. La bambina di 3 anni non ce l'ha fatta, le sue condizioni erano già disperate ed è deceduta all'ospedale di Booneville. La sorellina minore di 15 mesi è gravissima in ospedale a Little Rock, la capitale dell'Arkansas.

