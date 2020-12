L'uomo accusato di aver decapitato due figli e di aver costretto gli altri due a guardare

Uccisi due bambini di 13 e 12 a Lancaster in California. L'assassino avrebbe lasciato i corpi in una stanza e gli altri due figli a vegliare su di loro, per giorni senza cibo

Avrebbe decapitato due dei suoi figli e avrebbe lasciato gli altri due lì a guardare. A soffrire per giorni. È una storia senza senso quella che arriva dalla California. Protagonista un 34enne di Lancaster, Maurice Jewel Taylor Sr. accusato di aver ucciso due dei suoi figli. Ucciso con una ferocia incredibile visto che secondo l'accusa li ha decapitati a colpi di coltello. A finire sotto i suoi colpi sarebbero stati i suoi due figli maggiori: la 13enne Maliaka e il 12enne Maurice Jr. Li avrebbe accoltellati a morte prima di amputare i loro cadaveri. Ma sarebbe riuscito, per quanto umanamente possibile a fare di peggio.

Gli altri due figli costretti a guardare

Secondo l'accusa Taylor ha lasciato i loro corpi in alcune stanze separate dalla casa. Una sorta di dependance dove ha tenuto i corpi per giorni in quelle condizioni. Ma cosa peggiore ha lasciato gli altri due figli, di otto e nove anni, lì a guardare i corpi dei loro fratelli esanimi e martoriati. I piccoli sono rimasti in queste stanze accanto ai due piccoli uccisi e sono stati tenuti lì per giorni anche senza cibo. Chissà quanto sarebbe durato questo strazio se non fosse intervenuti, in maniera del tutto casuale, i vigili del fuoco. Secondo gli investigatori, infatti, la scoperta è avvenuta per puro caso. I corpi sono stati trovati dalla polizia dopo un intervento dei pompieri nell'appartamento allertati per una possibile fuga di gas.

La scoperta dei cadaveri

A chiamarli erano stati dei clienti dell'omicida. L'uomo è infatti un personal trainer che effettua lezioni nella propria abitazione. Sentendo la puzza, uno dei suoi clienti ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno fatto la macabra scoperta. Una scoperta effettuata nella giornata di venerdì che ha portato l'uomo in carcere. Nell'abitazione è stata trovata anche la madre dei piccoli ma al momento non è stata mossa nessuna accusa nei suoi confronti. I pubblici ministeri dell'ufficio del procuratore della contea di Los Angeles ha accusato l'uomo di duplice omicidio volontario e abusi su minori. Taylor al momento rimane in custodia cautelare e la cauzione fissata è di 4,2 milioni di dollari in attesa del processo.