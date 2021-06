Bimbo di cinque anni morto in auto sotto il sole: "Il papà si era dimenticato di portarlo all'asilo"

È successo a Tenin, in Croazia, dove le temperature quel giorno hanno sfiorato di 28 gradi. L’uomo si è reso conto di quello che era successo soltanto quando la moglie lo ha chiamato per dirgli che il piccolo non era a scuola

Tragedia a Tenin (in croato Knin), dove un bimbo di cinque anni è stato trovato morto dopo essere rimasto per ore sotto il sole nella macchina del padre. Secondo una prima ricostruzione, il papà avrebbe dovuto accompagnarlo all'asilo ma durante il tragitto sarebbe stato distratto da una telefonata ricevuta da parte di uno dei suoi superiori, dimenticandosi del bambino e dirigendosi direttamente al lavoro. Una volta arrivato, l'uomo avrebbe quindi parcheggiato la macchina, senza accorgersi che dentro era rimasto il bambino probabilmente addormentato, e si sarebbe recato a lavoro come sempre. Il bimbo sarebbe quindi rimasto chiuso nell’auto per ore, mentre in città le temperature sfioravano i 28 gradi.

Quando nel pomeriggio, intorno alle 15, la madre del piccolo si è recata all’asilo per riprendere il bambino ha scoperto che a scuola il figlio non era mai arrivato, e ha chiamato marito per avere notizie. Solo a quel punto l'uomo avrebbe realizzato cosa era accaduto. Dopo la telefonata della moglie, l'uomo sarebbe quindi corso in strada per recuperare il bambino, trovandolo ormai già privo di sensi. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, che hanno cercato di rianimare il bambino, ma purtroppo per il piccolo non c’era più niente da fare.

Tragedia a Tenin, bimbo morto in auto sotto il sole: il dolore della comunità

Secondo i media locali, il padre del piccolo - un uomo di 34 anni - è accusato di aver "gravemente trascurato i propri doveri genitoriali" e il suo comportamento "irresponsabile" ha portato alla morte del bambino. L'uomo si trova ora in custodia cautelare.

"Siamo tutti scioccati", ha detto il sindaco della cittadina, Marijo ?a?i?, che ha annunciato l'intenzione di dichiarare il lutto cittadino dopo la tragedia che ha colpito la sua comunità. Tenin, ha detto, "è una piccola città, ci conosciamo tutti e tutti viviamo personalmente tragedie come questa".