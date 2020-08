Bimbo di tre anni muore chiuso in auto sotto al sole mentre i genitori dormono

Una giovane coppia di genitori è stata arrestata con l’accusa di omicidio colposo dopo che il loro bambino di tre anni è stato trovato morto all’interno della loro auto sotto il sole. La tragedia a Russelville, in Alabama, negli Stati Uniti.

Secondo quanto ricostruito, Brandi Burks, 22 anni, e Dakota Fowler, 20, avrebbero messo al letto il piccolo intorno a mezzanotte per poi andare a dormire. Quando si sono svegliati, verso le tre del pomeriggio, si sono accorti che il bambino non era più nel suo lettino e hanno iniziato a cercarlo, trovandolo privo di conoscenza all’interno dell’auto.

Inutili i tentativi di soccorrere il bambino. I sanitari giunti sul posto hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato niente da fare. Il piccolo potrebbe essere uscito di casa mentre i due genitori dormivano ed essere entrato nell’auto, rimanendo chiuso.

Secondo la polizia si è trattato di una tragico incidente. Per lo sceriffo Shannon Oliver infatti a causare la morte del bambino sarebbe stata la negligenza dei genitori, come ha spiegato al sito locale Al.com.

Il corpo del bambino è stato portato al dipartimento di medicina forense dello stato dell’Alamba per l’autopsia. Se le accuse contro Brandi Burks e Dakota Fowler saranno confermate, i due potrebbero essere condannati a una pena che prevede fino a venti anni di reclusione. Entrambi si trovano al momento in arresto nella prigione della contea di Franklin.

Secondo KidsAndCar.org, una organizzazione non profit americana impegnata per la sicurezza dei bambini, questo sarebbe il 15esimo bambino morto in un’auto al sole negli Stati Uniti quest’anno.