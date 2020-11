Il bambino morto in un'auto rovente fuori dall'ospedale

È possibile morire chiuso in macchina, a soli quattro anni, fuori a un ospedale? Purtroppo la cronaca riesce sempre a sorprendere in negativo. La notizia arriva dall'Australia e racconta la storia tragica di questo piccolo sfortunato. Il bimbo di quattro anni è stato trovato all'interno di una vettura senza vita all'esterno dell'ospedale universitario di Townsville. Il piccolo è stato scoperto dai sanitari del presidio ospedaliero del Queensland quasi per caso. Non è ancora chiaro quante ore sia rimasto abbandonato all'interno della vettura. Quando i medici hanno chiamato la polizia erano le 15 e 30 e la macchina era rovente. Al momento dell'arrivo degli agenti c'erano 32,8 gradi.

Le indagini

Non è ancora chiaro se il piccolo sia morto per il caldo o se sia stato abbandonato lì perché già deceduto. In ogni caso i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Lasciarlo all'esterno dell'ospedale ha prolungato solo la sua agonia. Gli investigatori sono sul posto per capire l'esatta dinamica dei fatti. Potrebbero aiutarsi con le immagini di sorveglianza dell'ospedale e con il controllo della vettura. Resta la tragedia immane del piccolo di soli quattro anni la cui vita è stata spezzata in modo atroce. Purtroppo non si tratta del primo caso di bambini abbandonati in auto che hanno perso la vita.

I precedenti

È già successo anche in Italia che addirittura neonati venissero lasciati in auto dai propri genitori mentre erano impegnati a svolgere le faccende più disparate. Molti tra loro erano stati lasciati anche in vetture chiuse con i finestrini completamente serrati. Spesso il caldo all'interno dell'abitacolo è risultato fatale e probabilmente è stata la stessa amara sorte che è toccata al bambino australiano di soli quattro anni. L'Australia è in questo momento alle prese con un'ondata di caldo che sta creando problemi all'intero continente. L'auto sarà diventata un vero e proprio forno a cielo aperto non lasciando scampo al piccolo ed eliminando le sue residue chance di sopravvivenza nel caso sia arrivato ancora vivo nel parcheggio dell'ospedale.