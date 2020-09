Il ragazzino trovato morto accanto al suo cane

Gli incendi che stanno devastando la costa Ovest degli Stati Uniti continuano a seminare morte e desolazione. Un ragazzino di 12 anni ha infatti perso la vita mercoledì scorso accanto al suo cane e alla nonna mentre stavano fuggendo dalle fiamme. Wyatt Tofte e la sua famiglia stavano cercando di allontanarsi dagli incendi che imperversano nella zona di Lyons, in Oregon, in auto ma lui, la nonna Peggy e il fedele amico a quattro zampe non ce l'hanno fatta. La mamma di Wyatt, Angela Mosso, è in condizioni critiche con importanti ustioni: è stato il padre a confermare la tragica vicenda e i decessi.

Le conferme

A dare ulteriore conferma anche lo zio del ragazzino, Lonnie Bertalotte, con un post su Facebook: "Gli incendi hanno strappato la vita a molte persone, inclusa mia mamma - Peggy Mosso - e mio nipote, Wyatt Tofte. Inoltre mia sorella è stata gravemente ustionata. Non date mai la vita per scontata - ha aggiunto Lonnie - e godetevi il meglio, ogni giorno". Il bisnonno del piccolo Wyatt, Roger Tofte è il proprietario di The Enchanted Forest - La foresta incantata, il parco tematico dove l'intera famiglia lavora da generazioni e prorio in questi giorni, con un post su Facebook, la direzione ha confermato quanto successo, esprimendo le condoglianze alla famiglia.

Indagini in corso

Le indagini sulle tragiche morti che hanno coinvolto il piccolo Wyatt, la nonna e il cane, sono in corso. A confermarlo lo sceriffo di Marion County, Joe Kast che ha voluto dichiarare la sua vicinanza a tutta la famiglia toccata dalla vicenda. Il governatore dell'Oregon Kate Brown giovedì ha dichiarato lo stato di emergenza per diverse zone. " Non abbiamo mai visto fiamme di una tale entità travolgere il nostro stato - ha scritto su Twitter - Le fiamme hanno devastato più di 900mila acri di terreno".

