Bambino morto in spiaggia: è stato punto da una medusa

Dramma in spiaggia: un bambino di 9 anni è morto dopo essere stato punto da una medusa velenosa. È successo sull'isola thailandese di Ko Phangan durante il fine settimana, secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, la nazionalità della piccola vittima. Secondo quanto riferito, l'incidente è avvenuto nella giornata di sabato. Il bambino era con la propria famiglia sulla spiaggia a sud-est della Thailandia e sarebbe stato punto da un'esemplare di cubomedusa, considerata tra le più velenose al mondo. Il piccolo è stato portato in un ospedale di Ko Phangan dove i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarlo, invano.

Le autorità thailandesi hanno avviato un'indagine per fare chiarezza sull'incidente e hanno installato alcune reti vicino alla costa per evitare che altre meduse simili si avvicinino troppo all'area frequentata dai bagnanti. Per il momento i funzionari locali hanno avanzato l'ipotesi che il bimbo possa essere stato punto da una cubomedusa, il cui veleno è molto potente e letale per l'uomo: colpisce infatti direttamente il cuore e il sistema circolatorio. Le tossine potrebbero uccidere un essere umano adulto entro due o cinque minuti.