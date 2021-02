Bambino di quattro mesi trovato morto in casa: i genitori sospettati di averlo abbandonato

Un bambino di soli quattro mesi è stato trovato morto nella sua abitazione. I fatti si sono verificati a Buckley Lane, Rochdale nelle prime ore del mattino di lunedì. Intorno alle 3.15 del mattino la polizia è stata contattata a causa della morte improvvisa del piccolo. I genitori del piccolo hanno chiamato i soccorsi che sono arrivati sul posto ma non c'è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che costatare la morte sul posto. Il piccolo aveva già perso la vita al loro arrivo. Al momento non sono stati ancora forniti dettagli sui motivi del decesso del piccolo. Una morte che sembra improvvisa e della quale adesso devono rispondere i genitori.

Le dichiarazioni della polizia

L'unica dichiarazione sul caso finora rilasciata è stata a opera di un portavoce del Gmp che ha detto: "Gli ufficiali sono stati chiamati intorno alle 3.15 del mattino del 22 febbraio per un rapporto di una morte improvvisa a Buckley Lane a Rochdale. I servizi di emergenza hanno partecipato all'intervento ma purtroppo un bambino di quattro mesi è stato dichiarato morto sulla scena”. Una dichiarazione che non lascia spazio ad alcuna ricostruzione. Al momento l'unica cosa certa è che le forze dell'ordine indagano sui genitori di 39 e 27 anni. A confermarlo è stato lo stesso portavoce della polizia. “Una donna di 27 anni e un uomo di 39 anni sono stati arrestati per sospetto di abbandono di minori e sono stati bloccati in attesa di ulteriori indagini. Sono in corso indagini per stabilire le circostanze della morte”. Sono loro i primi sospettati rispetto al decesso del piccolo di cui però non possibile ancora stabilire le cause.

La causa del decesso

Sarà l'esame autoptico sul corpo della vittima a stabilire l'esatto motivo del decesso. Intanto dinanzi all'abitazione dove è stata fatta la drammatica scoperta rimane di guardia una pattuglia della polizia. L'abitazione che viene considerata il luogo del delitto deve essere preservata da possibili inquinamenti di prove. All'interno gli specialisti della polizia stanno effettuando tutti i rilievi necessari a capire cosa sia potuto accadere al piccolo. Gli investigatori vogliono vederci chiaro per capire se si sia trattato di morte naturale o se i genitori del piccolo di soli quattro mesi abbiano avuto un ruolo nel suo decesso. Un'altra ipotesi è che il piccolo sia potuto morire a causa dell'incuria dei due genitori, ipotesi per la quale peraltro procede l'autorità giudiziaria. A dare per primo la notizia dell'accaduto è stato il Manchester Evening News.