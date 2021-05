Bimbo di sei anni ucciso da un proiettile in un litigio tra automobilisti

La tragedia a Orange County, a una cinquantina di chilometri da Los Angeles, in California. Da una vettura che ha tagliato la strada a quella su cui si trovava il piccolo insieme alla madre qualcuno ha aperto il fuoco, colpendo l’auto. Inutili i soccorsi per lui

Un bambino di sei anni è morto dopo essere stato colpito da un proiettile sparato nel corso di una lite per questioni di viabilità tra la madre e un altro automobilista. La tragedia a Orange County, a 50 chilometri da Los Angeles.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava accompagnando in macchina il bambino a scuola quando una berlina bianca l’ha raggiunta, le ha tagliato la strada lungo la corsa di sorpasso della Freeway 5 e dal veicolo qualcuno ha aperto il fuoco contro l’auto, colpendo il piccolo che si trovava sul sedile posteriore, trapassando la carrozzeria. Inutile per lui la corsa in ospedale, dove è stato dichiarato morto poco.

"Hanno ucciso mio figlio. Era bello, buono, prezioso, e qualcuno lo ha ucciso senza motivo. Voglio che queste persone siano trovato e giustizia sia fatta per mio figlio", ha detto la madre della piccola vittima in un’intervista alla rete Abc. La donna, rimasta illesa nell’incidente, ha detto di aver visto nell’altra auto una donna alla guida e un uomo sul sedile del passeggero, ma non ha potuto dire con sicurezza chi avesse aperto il fuoco contro la sua macchina.

Una raccolta fondi per la famiglia del bambino ucciso

Le autorità sono alla ricerca della berlina bianca e la polizia ha chiesto l’aiuto della comunità, per trovare testimoni della tragedia tra gli automobilisti che a quell’ora si trovano in strada. Su GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi per la famiglia del bambino, che in un solo giorno ha ottenuto oltre 130,000 dollari. Dalla fine di aprile sulle strade della California sono stati registrati almeno 80 incidenti automobilistici legati a sparatorie, la maggior parte durante le ore di punta del mattino.