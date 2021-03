“Mamma, non ho amici”: la città organizza per lui un'incredibile festa di compleanno a sorpresa

La mamma di JoJo ha chiesto aiuto alla comunità di Fitchburg, che ha risposto nella maniera più incredibile: una vera e propria sfilata, polizia e vigili del fuoco compresi, tra festoni e regali per far sorridere il bambino e rendere indimenticabile il giorno dei suoi dieci anni

JoJo Ragsdale ricorderà per sempre il suo decimo compleanno. Era convinto di non avere amici e che a nessuno sarebbe importato di lui e del suo anniversario, invece tutta la città si è mobilitata per festeggiarlo e far sì che quel giorno fosse davvero il più speciale di tutti.

Una vera e propria parata, con tanto di sfilata dei mezzi dei polizia e vigili del fuoco, quella messa in atto a Fitchburg, in Massachusetts, negli Stati Uniti.

Disperata nel vedere il figlio, che ha un disturbo dello spettro autistico, intristirsi giorno dopo giorno pensando al suo compleanno, la madre di JoJo aveva scritto uno sfogo su Facebook chiedendo se ci fosse qualcuno disponibile a organizzare qualcosa per lui. Quel messaggio è stato visto da Mike Morgan, titolare di un’agenzia immobiliare di Fitchburg, che lo ha subito rilanciato, decidendo di impegnarsi in prima persona per organizzare da zero una vera e propria festa per il piccolo, chiedendo a tutti di scrivere un biglietto d’auguri per JoJo e pensare a un regalo.

Fitchburg in festa per il compleanno del piccolo JoJo: sfilata e regali per lui

JoJo non aveva voluto nemmeno organizzare una festa di compleanno, ma quando il grande giorno è arrivato, è stata la stessa città a venire da lui. Quando ha visto tutte quelle persone, JoJo è corso fuori da casa per incontrarle, in tripudio di festoni, pizza per tutti, cori e clacson. E come ogni festa di compleanno che si rispetti, c’è stato poi anche il momento dei regali. Tra le altre cose, JoJo ha ricevuto in dono un casco per bici della polizia di Fitchburg e una carta regalo Amazon da 300 dollari dall'agenzia immobiliare di Morgan. Non solo: un uomo si è presentato alla festa e ha regalato a JoJo la sua collezione di Lego di quando era bambino.

“Pensava di non avere amici e che a nessuno sarebbe importato del suo compleanno. Come genitore, questo pensiero mi angosciava”, ha raccontato Mike Morgan Cbs Boston. “Come fai a non dispiacerti per una cosa del genere e a non volere organizzare qualcosa per quel giorno e fargli cambiare idea sul suo compleanno?”. La grande mobilitazione della comunità di Fitchburg è stata certamente la risposta giusta: per JoJo, sicuramente, il miglior compleanno di sempre.