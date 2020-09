"I banchi a scuola? Arriveranno a novembre"

Il governo aveva detto che i nuovi banchi per la scuola sarebbero arrivati per la prima campanella del 14 settembre. E invece, racconta oggi Repubblica, ad oggi sono stati consegnati appena 200mila banchi (meno del 10 per cento del totale) in 1.300 scuole, con gli studenti in qualche caso limite costretti a scrivere in ginocchio appoggiati alle sedie. Mentre le aziende che hanno vinto la gara hanno sempre più dubbi sul rispetto dei tempi di consegna:

Nei giorni precedenti alla pubblicazione, una delegazione delle più importanti aziende italiane del settore ha incontrato gli stretti collaboratori di Arcuri. «Quel bando che avete pensato, è sbagliato», hanno avvertito i fabbricanti. «Ci sono requisiti che nessuna azienda ha. Il settore in Italia produce 200mila banchi all’anno, ci state chiedendo di fare in due mesi quello che facciamo in dodici anni. Non ce la facciamo». Il bando viene pubblicato così com’è, senza modifiche. E qualche giorno dopo Arcuri è costretto alla prima rettifica: cambiano i requisiti di partecipazione. Poco dopo cambieranno anche i termini e la tempistica. E infine decide un ulteriore cambiamento, il terzo: passa alla trattativa privata con le aziende che hanno partecipato e predispone 11 contratti, di cui Arcuri non ha voluto rivelare i beneficiari. «Come prevede la legge, devono passare 30 giorni dalla firma del contratti per renderli pubblici», ha spiegato.

Il punto dolente, però, è un altro:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.