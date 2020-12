Bebe Vio sorpresa a bere con gli amici dopo le 18: la multa è inevitabile

Disavventura per Bebe Vio: la schermitrice italiana, campionessa mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico, è stata multata con gli amici. Il motivo? E' stata trovata a bere alle otto di sera in un locale di Mogliano (Treviso). Lo scrive oggi La Stampa. L'atleta è stata sorpresa nel fine settimana, mentre violava il Dpcm, secondo cui i locali devono chiudere alle 18.

Vio si trovava a Mogliano, città natale: con lei c'erano una decina di amici tutti del posto; per stare qualche ora in compagnia e passare un po' di tempo assieme, avevano scelto un locale pubblico. Le chiacchiere si sono prolungate più del previsto, e i carabinieri verso le 20 sono intervenuti nel locale e non hanno potuto fare altro che multare gli avventori. La sanzione, salata, è stata inevitabile.

Anche al ristorante è stata comminata una multa di 400 euro.

La famiglia di Bebe Vio ha preferito non commentare l'accaduto.