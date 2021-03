The Sanctuary: "Belen Rodriguez al party dove tutti ballano senza mascherina"

Ieri MilanoToday ha raccontato la festa Milano di sabato 27 febbraio a The Sanctuary Milan che hanno fatto il giro dei social, da Facebook a Instagram, e in cui si vedono decine di persone ballare su una traccia techno all'interno dell'ex scalo ferroviario. La maggior parte è senza mascherina: solo pochi la indossano correttamente sul viso, mentre alcuni ce l'hanno ma la tengono abbassata sotto il mento. Come ha spiegato Scalo Lambrate a MilanoToday, quella immortalata nel filmato rimbalzato su Instagram, è l'inaugurazione privata dello spazio, un evento che The Sanctuary Milan ha riservato ai propri clienti e contatti. Domenica invece si è tenuta l'inaugurazione ufficiale, che è stata celebrata con un brunch e che era stata pubblicizzata attraverso un evento Facebook. Oggi il Messaggero riporta che al party di inaugurazione di Sanctuary Milan c'era anche Belen Rodriguez accompagnata dal fidanzato Antonino Spinalbese:

Belen, arrivata con degli amici, ha mangiato in un’area a lei riservata – ma poco distante dai tavoli e dal resto della folla – e ha pubblicato numerose stories sul suo profilo Instagram. Coccole e baci tra la showgirl argentina, incinta al quinto mese di una bimba, e il fidanzato, a cui è stata vicina tutto il pomeriggio, tra un cocktail e un passaggio dalla cartomante, per una lettura dei tarocchi (una sorta di “bollino” di questo locale). E poi, una visita alla mostra di Spucches, durante la quale l’artista le ha anche realizzato un ritratto fotografico con la mascherina.

Secondo il quotidiano I Pr e lo staff si sono limitati a riprendere e mostrare solo il pubblico seduto ordinatamente ai tavoli, evitando di fornire il pretesto per una polemica che riecheggiasse quella del rave abusivo in Darsena. Ma, sostiene il Messaggero, le stesse “stories” di Belen, mostravano gruppi di persone intente a ballare, senza mascherina. "Sì, è vero, ad un tratto si è iniziato a ballare e abbiamo avuto la sensazione che fosse davvero troppo, anche perché non c’era motivo di togliersi la mascherina", ha raccontato una ragazza che era presente all’evento e che ha preferito andare via dopo mezz’ora.