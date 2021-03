Il dramma di Beppe Furino, leggenda della Juventus: "Ho passato il Covid a mia moglie, lei è morta"

"Sono davvero frastornato, è accaduto tutto troppo in fretta - racconta l'ex calciatore -. Ci ha preso tutti, in famiglia. Ma mentre noi guarivamo lei cominciava ad avere seri problemi di saturazione. Da quando è stata ricoverata non l'ho più vista. Non dimenticherò mai questo dolore tremendo"

Beppe Furino, leggenda bianconera, racconta il suo dramma. L'ex capitano pluriscudettato della Juventus, intervistato dall'edizione di Torino del Corriere della Sera, ripercorre le ultime settimane: "Mia moglie Irene è morta a causa del Covid. Purtroppo credo di avere fatto da untore, portando a casa il virus". Un angosciante mea culpa, un senso di colpa doloroso.

Beppe Furino: "Il Covid ci ha preso tutti in famiglia"

La moglie di Furino, Irene Vercellini, ex consigliere comunale di Moncalieri (Torino), è morta una settimana fa all'età di 74 anni. Furino è una leggenda della Juventus avendo vinto 8 scudetti con il club bianconero, due volte la Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Coppa delle Coppe. "Capitano sì, bandiera no. Non mi è mai piaciuto l'accostamento con le bandiere, che stanno alte in cima a un pennone. Io stavo rasoterra, a lottare" raccontava l'ex mediano qualche anno fa.

Un’altra epidemia, tanti anni fa, da piccolissimo, lo obbligò a cambiare casa: "Ci furono dei casi di tifo in Campania, nel paese di mio padre, dalle parti di Nola. Andai a vivere per un anno dai miei nonni materni a Ustica. Avevo tre o quatto anni".

Oggi è il Covid ad avere colpito duramente la famiglia Furino.