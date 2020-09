Il messaggio di Veronica Lario per Berlusconi: ''Sono addolorata''

Mentre le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato dalla notte di venerdì al San Raffaele di Milano per accertamenti dopo essere risultato positivo al Covid,rimangono sotto osservazione, arriva il messaggio dell'ex moglie, Veronica Lario: "Sono addolorata e anche un po' preoccupata ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla".

Un messaggio che Lario ha inviato attraverso la segreteria del leader di Forza Italia, appena ha saputo che Berlusconi era stato colpito dal virus, prima quindi del suo ricovero. Un gesto che lei giudica "semplice". La preoccupazione di Veronica Lario, sottolinea 'la Repubblica' "si estende ai figli, il sospetto che Berlusconi possa essere stato contagiato da Barbara o Luigi la ferisce. Non accetta l'attribuzione di una colpa, l'identificazione di un 'untore', ma spiega che il suo è un pensiero generale che vale per tutti. I medici, dice, hanno chiarito che il virus è molto contagioso e si può trasmettere da persona a persona non soltanto con il contatto diretto. Ecco perché non può non avere condiviso le parole pronunciate da Barbara al Corriere della Sera, quando afferma di non avere trascorso la sua estate in feste e senza precauzioni".

Lario, che ha trascorso il lockdown in montagna, ha spiegato: "Non mi piace la caccia al colpevole, rischia di mettere in secondo piano quanto di buono abbiamo fatto, lo straordinario impegno dei medici e degli infermieri, le terapie che si stanno sperimentando e i problemi di questi giorni: la ripresa della scuola in sicurezza, il ritorno alla vita normale dei nostri ragazzi che non possono essere tenuti prigionieri".