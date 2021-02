Biden, passione videogiochi: il presidente Usa sfida la nipote a Mario Kart

Non è semplice resistere ai videogiochi, che si tratti di giovani o adulti, o addirittura del presidente degli Stati Uniti. Il nuovo inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, è stato immortalato in un momento di relax durante la sua ultima visita a Camp David, in Maryland. Come mostra una storia postata su Instagram dalla nipotina Naomi Biden, durante il periodo trascorso insieme alla famiglia, Biden ha avuto modo di sfidare la giovane con uno dei titoli più conosciuti della Nintendo: Mario Kart.

Biden e nipote, come mostrano le immagini riportate dal New York Post, hanno così duellato all'interno di un cabinato arcade: uno dei tanti divertimenti contenuti nella sala giochi della residenza per le vacanze del presidente degli Stati Uniti. Biden senior, nonostante fosse un po' arrugginito, si è difeso con onore contro la nipote Naomi, decisamente più allenata.

Il nuovo presidente Usa, dal canto suo, non ha mai negato la passione per i videogames, anzi durante la sua campagna elettorale per le presidenziali, ha utilizzato Fortnite per creare una sorta di isola elettorale, attraendo così anche gli elettori appassionati di videogiochi e simili.