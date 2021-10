Così la Bielorussia sta aiutando i "turisti" iracheni a entrare nell'Ue

La fotocamera del cellulare si sposta a destra e a sinistra, ma nessuno si muove. I viaggiatori esausti giacciono sparsi tra gli alberi. Jamil ha la testa tra le mani, sua moglie Roshin è accasciata accanto a lui. Gli altri sembrano morti. La luce del tardo pomeriggio attraversa la foresta, i pini formano una fitta prigione naturale. Camminano dalle quattro del mattino. "Siamo distrutti, assolutamente distrutti", si lagna il cugino Idris, quasi meccanicamente.

Il gruppetto di siriani ha attraversato fitte boscaglie e guadato paludi maleodoranti per arrivare fin qui. Ma il primo appuntamento col contrabbandiere è saltato e hanno finito cibo e acqua. Sono passati dalla Bielorussia alla Polonia, finalmente nell'Unione Europea. Ma non sono ancora al sicuro. Migliaia di altri, incoraggiati dal governo di Minsk a sconfinare in Polonia, Lituania e Lettonia, sono invece finiti in detenzione. Almeno sette sono morti di ipotermia nella foresta polacca.

Ecco la storia di un viaggio iniziato nel Kurdistan iracheno e finito nel cuore dell'Europa. Il resoconto è di un giornalista della Bbc, Paul Adams, che ha seguito Idris e i suoi amici da quando hanno lasciato l'Iraq settentrionale alla fine di settembre. Idris ha registrato i progressi del viaggio sul suo telefonino e ha inviato una serie di video al reporter dell'emittente britannica. Il gruppetto di profughi è composto da curdi siriani, ventenni, che guardano al Vecchio Continente per un futuro migliore. Sono tutti di Kobane, teatro di feroci scontri tra combattenti curdi e miliiziani dello Stato Islamico alla fine del 2014. Ma mentre le loro motivazioni - instabilità politica in patria, paura della coscrizione, mancanza di lavoro - sono il leit motiv dei migranti di tutto il mondo, la strada che hanno preso è completamente nuova.

La vendetta di Lukashenko, una nuova rotta per i migranti

Idris ammette che forse non avrebbe tentato di lasciare la Siria se il leader della Bielorussia, Alexander Lukashenko, non avesse offerto una nuova strada, apparentemente più sicura. Una nuova rotta per i "turisti" dall'Iraq, molto più semplice che attraversare la Turchia e il Nord Africa, come tantissimi disperati hanno già fatto prima di lui. "La Bielorussia ha una faida in corso con l'Ue", ha spiegato al giornalista della Bbc, quando gli ha chiesto perché avesse deciso di tentare il viaggio. "Il presidente della Bielorussia ha deciso di aprire le frontiere con l'Ue".

Il migrante si riferiva alla minaccia di Lukashenko, all'inizio di quest'anno, di inondare l'Europa di droga e migranti. “Stavamo fermando i migranti e la droga, ora li fermerete voi stessi”, aveva detto l'uomo forte di Minsk, infuriato per le sanzioni imposte da Bruxelles in seguito alle contestate elezioni presidenziali del 2020, alla successiva persecuzione degli oppositori politici e al dirottamento forzato di un jet RyanAir che trasportava un giornalista dell'opposizione. Minacce a cui sono seguiti i fatti: un'ondata di migranti (alcuni addirittura giunti con Uber) si è riversata in Lituania, Lettonia e Polonia, spingendo Varsavia alla costruzione di un muro al confine con la Bielorussia.

Visti semplificati per i "turisti" dall'Iraq

I funzionari lituani affermano di aver registrato segnali di allarme già a marzo. "Tutto è iniziato con le indicazioni del governo bielorusso, pronto a semplificare le procedure per i visti... per i 'turisti' dall'Iraq", spiega il vice ministro degli Interni lituano, Kestutis Lancinskas. A luglio e agosto, le 'vacanze' degli iracheni erano aumentate esponenzialmente e Vilnius h a registrato 50 volte più richiedenti asilo rispetto all'intero 2020.

Per verificare quanto fosse facile giungere in Bielorussia, il giornalista della Bbc è volato nel nord dell'Iraq dove ha preso contatti con un'agenzia di viaggi a Erbil, nel Kurdistan. In un ufficio cosparso di passaporti, per lo più siriani, Murad (il nome è di fantasia) lo ha accompagnato nel processo. In estate, con la notizia delle minacce di Lukashenko che rimbalzavavo su tutti i social, l'agente aveva contattato gli 'amici' in Bielorussia, chiedendo informazioni sulle nuove regole sui visti. "Hanno detto 'sì, è facile ora'", ha ricordato Murad. "Sapevo che sarebbe stato lo stesso di quello che è successo nel 2015 con la Turchia", ha spiegato l'agente (nel 2015 anche Recep Tayyip Erdogan ha 'litigato' con l'Ue, permettendo a centinaia di migliaia di migranti di passare attraverso il suo paese, fino a quando Burxelles ha concordato un accordo di 6 miliardi di euro per aiutare Ankara a sostenere i costi dell'afflusso).

Basta un visto sul passaporto per imbarcarsi

Per i profughi in cerca di un passaggio via Minsk, le compagnie di viaggio bielorusse hanno inizialmente emesso inviti elettronici per consentire di imbarcarsi sui voli per la capitale. Poi ci sono state truffe e le regole sono cambiate. Ora c'è bisogno di un visto fisico sul passaporto prima di poter prenotare un volo. Ci vuole più tempo, ma non è ancora complicato.

Quando Idris e i suoi amici hanno raggiunto Minsk, l'hanno trovata brulicante di migranti che percorrevano tutti la stessa rotta verso l'Europa. Il filmato dall'aeroporto mostra una sala arrivi stipata: i passeggeri sono sdraiati sul pavimento in attesa di poter effettuare le procedure amministrative. Come molti che passano di lì, Idris e i suoi amici avevano prenotato allo Sputnik Hotel di Minsk, che si pubblicizza come "ideale per viaggi d'affari e vacanze in famiglia". Il viaggio in totale è costato 5mila dollari (3.600 euro) a persona, inclusi biglietto aereo, prenotazioni alberghiere e visti turistici.

Ma non è ancora finita. Il sogno è la Germania e per arrivarci la strada è lunga: servono altri soldi e, soprattutto, bravi contrabbandieri.