Regala alla madre un biglietto della lotteria per il suo compleanno: così è cambiata la vita di Cheryl

Da oggi in poi a chi si lamenta di ricevere come regalo solo un biglietto del gratta e vinci o della lotteria si può rispondere con un nome: Cheryl Crowley. La donna ha festeggiato alla grande il suo 45esimo compleanno grazie ad un regalo della figlia Jade. La ragazza ha pensato di donare alla mamma un biglietto di auguri scritto di suo pugno e all’interno poi ha inserito un biglietto della lotteria. Chi storce il naso dinanzi a questo regalo dovrà ricredersi perché Cheryl si è aggiudicata il montepremi: 10mila sterline al mese per un anno. Una piccola grande rendita che consentirà alla famiglia di riprendersi da un anno molto difficile, ma anche di togliersi qualche sfizio.

Di certo quando Cheryl ha aperto il biglietto non immaginava che quel dono avrebbe migliorato la loro vita, Jane invece ha dichiarato di essere convinta che prima o poi qualcosa del genere sarebbe accaduto. La vincita, poi riportata dai giornali locali che hanno immortalato la famiglia entusiasta e grata, restituisce alla famiglia un po’ di serenità almeno dal punto di vista economico. Il Covid e le restrizioni imposte dai vari Paesi per impedire ulteriormente la diffusione del contagio, hanno determinato conseguenze economiche per tantissimi cittadini alcuni dei quali non sono neanche riusciti ad accedere ai contributi messi a disposizione del Governo o che si sono rivelati insufficienti a fronteggiare anche eventi eccezionali. Un componente della famiglia di Cheryl purtroppo non è sopravvissuto al Covid-19. Affrontare le spese relative al funerale non è stato semplice, soprattutto in piena pandemia.

Un anno difficile e la svolta con il biglietto fortunato

Per dare al familiare l’addio che meritava tutta la famiglia ha fatto sacrifici stringendo la cinghia e racimolando soldi dagli altri parenti. Per chi rimane c’è il dolore della perdita legato anche al fatto di non aver potuto stare accanto ai malati, ma anche le conseguenze finanziarie. Così è stato anche per Cheryl e la sua famiglia. Fino a quando quel biglietto vincente non è entrato in casa sua. “Avere finalmente qualcosa di positivo da festeggiare ha letteralmente reso migliore l’anno e forse anche il decennio” ha raccontato entusiasta Cheryl che non ha mancato di rivolgere un pensiero al padre che ha sempre creduto che prima o poi qualcuno in famiglia avrebbe vinto alla lotteria portando a casa una somma considerevole. “Amiamo il suo ottimismo, ma dopo i momenti difficili che abbiamo avuto, onestamente non credevo che potesse accadere qualcosa di così meraviglioso. Sono felice che papà abbia avuto ragione dopo tutto e che possiamo iniziare a goderci la vita un po' di più”.

Una vincita che probabilmente non cambierà definitivamente le loro vite, ma che permetterà loro di affrontare il prossimo futuro con meno preoccupazioni. Al settimo cielo è anche la figlia Jade, 27 anni, grata che sua madre possa finalmente avere le cose più belle della vita: “Mia madre è semplicemente fantastica. È stata un'insegnante di scuola elementare per 15 anni, ma ha comunque trovato il tempo per prendersi cura di un parente anziano e aiutarmi con i miei tre figli, se lo merita così tanto. È difficile spiegare cosa significherà questo per noi. Mio nonno è una leggenda, è un grande ringraziamento a lui per averci incoraggiato a giocare e credere che una grande vittoria stesse solo aspettando la nostra famiglia". Appena incassato il primo assegno e i Crowley hanno già chiaro come intendono spendere una parte della vincita. Sicuramente in viaggi in posti caldi e shopping di lusso, cosa che probabilmente non si sono potuti permettere fino a questo momento.