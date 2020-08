Bimba resta impigliata nell'aquilone gigante e vola via: 30 secondi di paura

Tanta paura ma, fortunatamente, solo qualche graffio. Se l'è vista brutta una bambina di tre anni. La piccola è rimasta impigliata nella coda di un gigantesco aquilone ed è stata trascinata in aria per diversi metri, sotto gli occhi terrorizzati dei presenti.

L'incidente è avvenuto a Taiwan, durante un celebre festival locale di aquiloni che si svolge non lontano dalla città di Hsinchu, a sud di Taipei.

Il video dell'incidente, ampiamente diffuso sui social media, mostra diverse persone che preparano il grande aquilone arancione dalla coda lunga, denominato Joy Falls From Heaven, per il volo, il tutto davanti a una folla di spettatori. L'aquilone sta già fluttuando per il forte vento quando gli organizzatori lo lasciano andare in alto. Purtroppo insieme a una bambina che vi era rimasta attaccata. Non è chiaro quanto fosse vicina all'aquilone a terra, o come ci sia rimasta intrappolata.

Tra urla e panico, la bambina è stata riportata a terra sana e salva dopo 30 secondi circa. È stata immediatamente trasferita d'urgenza in ospedale con sua madre, ma "miracolosamente" ha subito solo lievi ferite con abrasioni al viso e al collo, secondo la Central News Agency gestita dal governo di Taiwan. Da allora è stata dimessa ed è a casa con la sua famiglia.

In una dichiarazione su Facebook, il sindaco di Hsinchu Lin Chih-chien si è scusato per l'incidente e ha detto che il festival è stato immediatamente sospeso per garantire la sicurezza dei partecipanti: "Rivedremo l'organizzazione per evitare che incidenti come questo si ripetano".

Secondo il New York Times il governo locale non permetterà più agli aquiloni giganti di prendere il volo in eventi pubblici e imporrà in ogni caso regole molto più severe in futuro.