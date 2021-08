Bimba di 20 mesi muore dopo essere stata lasciata sola: la madre era ad una festa

Fondamentali sono state le telecamere a circuito chiuso che circondano la casa, mostrando come la mamma avesse lasciato la figlia da sola nell'appartamento per oltre cinque giorni

Aveva pensato di andarsene, che avrebbe potuto lasciare sola la figlia di appena 20 mesi per qualche giorno, ma quando è rientrata in casa ha scoperto che la sua piccola non c’era più. C’era il suo corpo, ma era più in vita. Secondo i medici la piccolina è morta di fame e per influenza. La madre, una 19enne, non c’era: era andata lontano da casa per partecipare ad un evento musicale in cui avrebbe anche festeggiato il proprio compleanno.

Per questo la giovane di Londra è stata condannata a nove anni di carcere al termine di un processo in cui sono stati ricostruiti gli oltre cinque giorni in cui la piccola è stata lasciata sola tra, lo dicono gli esperti, atroci sofferenze. La piccola infatti è morta di influenza. Quando i paramedici sono arrivati nell'appartamento nel dicembre 2019, hanno trovato la 19enne in stato di choc e la piccola per terra esanime.

Il pediatra consulente che ha esaminato il caso ha affermato che Asiah aveva probabilmente imparato che chiedere aiuto era inutile. motivo per il quale, in quei giorni, la piccina non si sarebbe mai lamentata, senza dare l’opportunità ai vicini di capire che c’era qualcosa che non andasse in quell’appartamento.

Fondamentali sono state le telecamere a circuito chiuso che circondano la casa della giovanissima, mostrando come la mamma avesse lasciato la figlia da sola nell'appartamento per cinque giorni, 21 ore e 58 minuti. Tutto per andare ad una festa di compleanno a Coventry, a 150 miglia da Brighton, prima di tornare a Londra il giorno successivo e poi a casa nell'East Sussex l'11 dicembre.