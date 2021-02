La bambina morta 3 giorni dopo essere risultata positiva al Covid

Aveva sintomi lievi, poi in tre giorni le sue condizioni sono precipitate" Ad appena nove anni la piccola Makenzie Gongora, una bambina di San Antonio (Texas) - si è spenta nel sonno. Sarà l'autopsia a far luce su una morte che lascia i medici perplessi

La famiglia di una bambina di 9 anni è distrutta dopo la morte improvvisa della piccola solo tre giorni dopo essere risultata positiva al COVID-19. Makenzie Gongora aveva appena 9 anni e ha iniziato a sentirsi male dopo una tranquilla giornata passata a scuola dove frequentava la quarta elementare.

"Kenzie si lamentava di un forte mal di testa e poi le hanno misurato la temperatura e lei aveva la febbre" ha spiegato la zia della piccola alla rete televisiva locale di San Antonio, Texas.

La madre aveva poi portato la piccola in un centro medico dove era stata sottoposta al test per Covid, influenza e streptococco: "Mentre i test per streptococco e influenza sono risultati negativi, il test COVID-19 è stato positivo."

Makenzie non aveva patologie preesistenti e oltre a essere un po' piccola per la sua età non accusava alcun problema respiratorio.

I medici avrebbero quindi consigliato alla famiglia di aspettare il decorso della infezione a casa e di tornare in ospedale solo in caso di un aggravamento.

Per tutto il fine settimana, la famiglia di Makenzie ha monitorato la piccola paziente che ha manifestato anche alcuni episodi di vomito. "Ma per il resto sembrava si stesse riprendendo" ha raccontato la famiglia. Poi il Lunedì sera Makenzie ha detto alla madre che era molto stanca e che le faceva male lo stomaco, ed è andata a letto presto. Poco dopo la mezzanotte, Makenzie è morta.

La famiglia sta aspettando che gli esiti dell'autopsia possano capire meglio la causa di morte. Gli stessi medici sono rimasti perplessi per il decorso della malattia quando il COVID-19 è tipicamente più mite per i bambini piccoli. Una raccolta fondi è stata istituita su gofundme è ha già raccolto oltre 69mila dollari.