Bimbe a scuola solo con la gonna: la "divisa" (da 55 euro) che fa arrabbiare i genitori

Una divisa diversa a seconda del sesso degli alunni. Le bambine andranno a scuola con camicia bianca e gonna blu, mentre i maschi indosseranno pantalone, camicia e cravatta. L’idea è di Adelaide D'Amelia, preside del Terzo Istituto Comprensivo di Francavilla Fontana, nel Brindisino, e non è piaciuta molto (eufemismo) ai gentitori dei bambini, o almeno ad una parte di loro. "Repubblica Bari" scrive che "la novità è stata comunicata dalla dirigente scolastica durante un incontro con i genitori delle classi prime, sia dell'istituto elementare che media" e che per tutta risposta i genitori hanno inviato una lettera sia a D'Amelia che all’assessore comunale all'Istruzione e alle Pari Opportunità Sergio Tatarano.

Divise diverse per alunni ed alunne, i genitori non ci stanno: il caso

Per Claudia Turba, referente dei genitori della scuola primaria, si tratta di una scelta "totalmente contraria all'educazione che diamo ai nostri figli in merito alla parità di genere e di accesso al luogo scolastico". In sostanza, i genitori contestano il fatto che la divisa sia diversa per bambini e bambine, ma si lamentano anche del costo.

Il completo costa circa 35 euro (molti di più rispetto ai 10 di un banale grembiule), a cui si aggiungono i 20 per il maglione (ovviamente abbinato alla divisa) da mettere d’inverno. La preside però difede la sua scelta. E in un post pubblicato sulla pagina fb della scuola spiega che "i costi della divisa saranno ammortizzati nel medio periodo" e che "l'uguaglianza formale e sostanziale tra bambine e bambini lascerà comprendere, anche attraverso la gonna indossata a scuola, che il corpo femminile richieda profondo rispetto ed ossequio della sua dignità e personalità".