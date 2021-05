Orrore vicino a una scuola cattolica: trovati i resti di 215 bambini

I resti di 215 bambini, alcuni anche di soli tre anni, sono stati trovati nei pressi di una scuola cattolica in Canada. Secondo quanto riporta la Cnn, si tratta di membri della comunità di nativi, mentre la scuola in questione è la Kamloops Indian Residential School, uno degli istituti più grandi di tutto il Canada. Attiva fino alla fine degli anni '70, faceva parte di una rete di scuole fondate dal governo canadese e amministrate dalle Chiese cattoliche che rimuovevano i figli degli indigeni dalla loro cultura per assimilarli alla propria.

Si tratta di una conferma di quello che aveva da tempo denunciato la comunità di Tk'emlúps te Secwépemc, che vive nella Columbia Britannica dove si trovava la scuola. ''Con l'aiuto di uno specialista di radar è emersa la cruda verità: la conferma dei resti di 215 bambini che erano studenti della scuola residenziale indiana di Kamloops - ha affermato il capo della comunità Tk'emlups te Secwépemc, Rosanne Casimir -Per quanto ne sappiamo, questi bambini scomparsi sono morti senza documenti".

Harvey McLeod, che ha frequentato la scuola per due anni alla fine degli anni '60, in un'intervista telefonica alla Cnn ha detto che ''è stato molto doloroso avere la conferma di quello che temevano fosse accaduto''. E ricordando quando era un bambino, dice che ''a volte le persone non tornavano, eravamo felici per loro, pensavamo che scappassero. Poi si è iniziato a dire che potevano essere morti''.

The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart - it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET