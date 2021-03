I 160mila bimbi rimasti senza cibo con le scuole chiuse

Goffredo Buccini sul Corriere della Sera oggi racconta un effetto collaterale della chiusura delle scuole: 160mila bambini sono rimasti senza l'unico pasto bilanciato della giornata. Dalla Calabria a Marghera, i volontari dei Punti Luce di Save the Children hanno scoperto che diversi bimbi durante la Dad, non potendo andare in mensa, sono rimasti anche senza cibo. Secondo le stime senza le mense (in Italia su 40.160 edifici scolastici solo 10.598 ne hanno una) almeno 160 mila bambini hanno subito una "perdita grave della crescita": la proposta di Save the Children è di tenerle aperte anche d’estate.

Il Corriere racconta la storia di Janine, filippina, disoccupata, mamma di quattro figli, che ha sempre contato molto sulla mensa per la sua Milena, che va ancora alla primaria: "Se la scuola è chiusa, non so cosa farle mangiare, almeno lì mangia un pasto: non ho un euro in tasca, datemi una mano", ha detto ai volontari di Scalea, vincendo il pudore. E lì, almeno, una mensa da riaprire c’è, cosa non scontata.

Su 40.160 edifici scolastici in Italia, solo 10.598 hanno una mensa, la Calabria è quartultima tra le regioni, secondo dati Miur 2018-19: in testa il Nord (la Liguria ha l’87% di istituti con mensa, seguita da Toscana all’85% e Valle d’Aosta all’84%) in coda il Sud (la meno virtuosa è la Sicilia col 10%, seguita dalla Puglia col 16%).

Ad oggi sono 200mila i bambini che nel 2020 sono scivolati nella miseria estrema, con un aumento del 2,2% in 12 mesi. In totale, a oggi, sono un milione e 300mila.

Dunque, per questo universo dolente la scuola non è soltanto speranza di futuro migliore. È salvezza nel presente. Alle primarie, un milione e 530 mila bambini (il 56%) ha accesso a una mensa scolastica; alla scuola d’infanzia un milione e 200 mila (l’83%). Già prima del Covid-19, stando a dati del 2017, il 6% dei bambini non era in grado di consumare quotidianamente un pasto dall’adeguato contenuto proteico.