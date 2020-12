Il bimbo abbandonato al cimitero insieme al cane

Il piccolo è stato trovato solo qualche giorno prima di Natale: i genitori sono stati identificati, ma il bambino è stato affidato ad una nuova famiglia. In attesa della conclusione delle indagini, gli abitanti di Hinckley, in Ohio, hanno dimostrato tutta la loro generosità

Un bambino di tre anni è stato trovato insieme al suo cane in un cimitero a Hinckley, in Ohio (Stati Uniti). Il dipartimento di polizia locale ha pubblicato una foto del ragazzo, di nome Tony: è molto probabile che il piccolo sia stato abbandonato circa due giorni prima di Natale. Qualche ora dopo il ritrovamento del bimbo, è avvenuto anche quello del cane.

Come riporta Newsweek, la polizia ha identificato in poco tempo i genitori del bimbo: "David" e "Katy", questi i nomi forniti dal piccolo. La polizia locale, nella giornata di ieri, ha fornito degli aggiornamenti sulle condizioni di Tony: ''Mentre l'indagine è ancora in corso, con molte domande ancora senza risposta, vogliamo rassicurare a tutti che Tony si trova molto bene con la famiglia a cui è stato affidato qui, nella contea di Medina".

Ma non solo. In un post successivo David Centner, capo della polizia di Hinckley, ha voluto anche ringraziare gli utenti social che hanno risposto in maniera ''travolgente'' e ''amorosa'' alla storia di Tony, inviando decine di regali al dipartimento di polizia.