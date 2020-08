Bimbo di otto anni dà un pugno alla maestra e viene "arrestato" dalla polizia

Un video pubblicato su Twitter da Ben Cramp, avvocato esperto di diritti civili, fa scoppiare le polemiche negli Stati Uniti. Il filmato, registrato da una bodycam, mostra due agenti intenti ad ammanettare (o almeno a fingere di farlo) un bambino di soli 8 anni. "Capisci che la cosa è seria?" dice l’agente nel video. "Odio che tu mi abbia messo nella posizione di doverlo fare, ma hai commesso un errore. Ora è il momento di imparare e crescere per rifarlo di nuovo". Il bambino viene poi portato via senza manette ed è costretto a salire nel veicolo della polizia.

L'episodio è avvenuto alla Gerald Adams Elementary di Key West, in Florida, il 14 dicembre del 2018, ma il video è diventato virale nelle scorse ore dopo che l’avvocato ha deciso di condividerlo sui social. Il bambino, che soffre di una forma di disabilità non meglio precisata, avrebbe sferrato un pugno al petto ad una maestra, dopo che questa si sarebbe avvicinata a lui chiedendogli di "sedersi nel modo corretto".

Prima di aggredire l’insegnante, il bambino avrebbe detto intimato alla maestra di non toccarlo. Sotto accusa è finita anche la scuola. In tanti hanno ritenuto esagerata la decisione di chiamare la polizia per un episodio grave ma che comunque aveva coinvolto un bambino di otto anni peraltro disabile. In quel periodo, si legge sui media americani, la madre era ricoverata inoltre ospedale per un tumore.

In qualità di "incaricato di rappresentare la famiglia del ragazzo disabile di 8 anni arrestato dalla Polizia di Key West" Ben Crump ha fatto sapere che sarà intentata una causa "contro gli agenti, i responsabili della scuola, la città di Key West e il Monroe County School Discrict".

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6