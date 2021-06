"Aiuto, mio figlio è morto": Apre la porta con i polsi tagliati, in casa gli altri due figli sotto shock

"Aiuto, mio figlio è morto": È mattina presto quando una 29enne ferrarese chiama i carabinieri in preda al panico. Chiede soccorsi, il loro intervento, per il suo ultimogenito - un anno appena - senza vita nel letto. Quando i militari bussano all'abitazione in via degli Ostaggi, a Ferrara, la donna apre in preda allo choc, ha le vene tagliate e c'é sangue ovunque. In casa ci sono gli altri due figli della donna, 9 e 5 anni, che avrebbero sentito le urla della mamma senza fortunatamente vedere il fratellino morto.

Inutili i tentativi di rianimare il piccolo da parte dei sanitari del 118 che, come pure il medico legale, non hanno notato alcun segno di violenza sul corpicino.

Al momento non si esclude alcuna pista, dall'omicidio-tentato suicidio fino alla morte naturale del bimbo e al tentato suicidio della madre, portata ora nel reparto di psichiatria dell'ospedale.

Il pm, la dottoressa Busato, conferirà a breve l'incarico per l'autopsia che chiarirà le cause del decesso. Intanto i carabinieri stanno ascoltando il papà della vittima e degli altri due bimbi, che abita in un'altra casa, mentre i fratellini sono stati affidati alla nonna corsa sul posto.