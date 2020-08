Bimbo morto a Modica, il dolore del papà: "Lo hanno ammazzato mentre ero lontano per lavoro"

"Sto andando a vedere come hanno ridotto mio figlio, sono confuso e non ho voglia di parlare con nessuno. Lo hanno ammazzato, non sono riuscito a difenderlo perché ero lontano per lavoro. Ma pagheranno tutto". Lo dice in un'intervista al quotidiano 'La Stampa', il padre del bimbo di 20 mesi morto a Modica, secondo i medici in seguito a violente percosse, a parlare . L'uomo è partito da Genova, dove cercava lavoro, per fare rientro in Sicilia. Dopo la morte del bambino, la polizia ha fermato la madre di Evan e il convivente della donna, un 32enne che non è il padre del piccolo. I due abitavano insieme a Rosolini, nel Siracusano. I reati ipotizzati sono omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia.

Stando a quanto si è appreso, il padre del bimbo aveva presentato nelle settimane scorse un esposto contro ignoti proprio per maltrattamenti. "Non so cosa sia successo, spero me lo dicano quelli che dovevano fermare gli assassini. Io dalle foto che mi ha mandato mia madre ho capito che Evan non stava bene, quei segni sul faccino erano troppo evidenti. Mi chiedo come abbiano fatto gli altri a non notarli. Perché la famiglia della mia ex compagna non ha fatto niente per fermare quell'orrore? Perché i servizi sociali sono rimasti fermi?".

Stando al racconto dell'uomo, la nonna del bimbo aveva chiesto chiarimenti alla coppia. I due però avrebbero giustificato i lividi dicendo che il bambino "era caduto giocando. Io non ci ho mai creduto - dice ora il papà -, ma non potevo fare nulla perché mi impedivano perfino di parlare con mio figlio. Solo quando era con mia mamma potevo giocarci, facendomi vedere nello schermo dello smartphone. E lui sorrideva".