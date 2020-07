Bimbo offerto per sesso ai passanti: "Mio marito ha detto che usciva a passeggiare"

"Mi aveva detto che avrebbe portato nostro figlio a fare una passeggiata, invece ha cercato di venderlo". Sono queste le parole della madre del bimbo di tre anni "offerto" dal padre ai bagnanti per sesso in cambio di denaro sul lungomare di Ostia.

L'uomo era stato arrestato lo scorso weekend mentre il bambino si trova ricoverato in ospedale dove era arrivato denutrito e in condizioni igieniche pessime. La madre potrà incontrarlo in un incontro protetto che avverrà sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine. Il bimbo non parla e medici, infermieri e psicologi stanno cercando di farlo uscire dallo stato di shock in cui si trova mentre il Tribunale dei Minori ha nominato un tutore in attesa che il magistrato ne valuti l'affido

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Parlando con Il Messaggero la donna, appena diciottenne residente insieme al coniuge nel complesso popolare Le Salzare di Ardea, ha spiegato che padre e figlio erano già usciti altre volte insieme e di non aver mai sospettato nulla. Il padre, ristretto nel carcere di Regina Coeli dovrà rispondere dell'ipotesi di sfruttamento della prostituzione minorile e rischia di perdere la patria potestà.