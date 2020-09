Bloccati per oltre un'ora a testa in giù sulle montagne russe

E' stato un pomeriggio davvero terribile per i turisti che, sulle montagne russe di un parco di divertimenti nell'est della Cina, sono rimasti appesi a testa in giù a causa di un guasto per oltre un'ora. E' successo lo scorso fine settimana, al parco di divertimenti Rongchuang, a Wuxi, nella provincia dello Jiangsu. I testimoni dicono che il trenino dell'attrazione è rimasto improvvisamente bloccato sui binari e chi era a bordo è rimasto a testa in giù per più di un'ora, prima di essere portato in salvo dal personale.

Urla di terrore

Il 'Steam Flying Car', questo il nome dell'attrazione, stava scorrendo regolarmente quando si è fermato di colpo, lasciando a mezz'aria una ventina di turisti in preda alle urla, letteralmente terrorizzati da quello che stava succedendo. Lo staff del parco ha immediatamente attivato il piano di emergenza, organizzando il salvataggio dei passeggeri rimasti bloccati sulla montagna russa. Nessuno, secondo un comunicato del parco, ha riportato ferite o malori mentre resta ancora da accertare il motivo dell'incidente. Gli inquirenti stanno indagando, ma alcune voci riferiscono che la causa potrebbe essere stata un uccello. L'animale avrebbe interferito con il sensore dell'attrazione e contribuito ad azionare il meccanismo di emergenza che inevitabilmente ha causato lo stop.

L'episodio sui social

L'episodio è stato ripreso e condiviso da molti presenti su Weibo, il social media cinese più noto. "Sta succedendo qualcosa al Parco di divertimenti Rongchuang - si legge tra i numerosi post pubblicati sul portale -. C'è qualcosa che non va al rollercoaster rosso. E' terrificante: sono tutti appesi in aria, a testa in giù da più di un'ora". Il parco è rimasto chiuso al pubblico per il resto della giornata e i visitatori che avevano già acquistati i biglietti in anticipo, hanno ricevuto il rimborso. I media cinesi riferiscono che un incidente analogo era capitato nello stesso parco, l'anno scorso. Una montagna russa, carica di turisti, si era improvvisamente bloccata e allo stesso modo aveva lasciato i suoi passeggeri a testa in giù.