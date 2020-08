Gaffe di Bolsonaro: prende in braccio un uomo affetto da nanismo scambiandolo per un bambino

È diventato virale un video in cui il presidente brasiliano Jair Bolsonaro prende in braccio un uomo affetto da nanismo. La scena è stata ripresa mentre Bolsonaro si trovava ad Aracaju, capitale dello stato del Sergipe, per l’inaugurazione della centrale termoelettrica di Porto de Sergipe I. Il video è stato girato lo scorso 17 agosto e ha iniziato da allora a circolare sui social network.

Nel filmato si vede Bolsonaro sollevare l’uomo, mentre una donna chiede: “È un bambino?”. È possibile che il presidente abbia scambiato l'uomo per un bambino e per questo abbia cercato di prenderlo in braccio. Ma è stata avanzata anche un'altra ipotesi, ovvero che si sia trattato di “una di quelle scene di cattivo gusto che il presidente ama fare e che chiama scherzare”, come scrive sulla rivista Época il giornalista Guilherme Amado.

Dal Plananto, la sede ufficiale della presidenza della repubblica del Brasile, non è arrivato alcun commento sulla vicenda.