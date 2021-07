Bolsonaro ricoverato in ospedale dopo 10 giorni consecutivi di singhiozzo

Viene trattato per una ostruzione intestinale: al momento i medici escludono la necessità di un intervento chirurgico ma se ne saprà di più nelle prossime ore

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è ricoverato in un ospedale di San Paolo e viene trattato per una ostruzione intestinale: al momento i medici escludono la necessità di un intervento chirurgico.

Jair Bolsonaro ricoverato in ospedale

Ieri mattina era stato ricoverato a Brasilia per dei dolori addominali sopravvenuti dopo 10 giorni consecutivi di singhiozzo ma un bollettino diramato poco dopo affermava che il presidente stava bene, pur avendo dovuto assumere dei sedativi. Nelle ore successive il medico che lo ha in cura dal 2018, quando subì un accoltellamento, gli ha diagnosticato l'ostruzione intestinale, consigliando il trasferimento a San Paolo per esami più approfonditi e un eventuale intervento chirurgico.

"Dopo i test clinici, di laboratorio e di imaging - si legge nell'ultimo bollettino medico emesso dall'ospedale privato Vila Nova Star -, il presidente rimarrà inizialmente in ospedale per un trattamento clinico conservativo". Bolsonaro ha pubblicato su Twitter una foto di lui in ospedale a Brasilia: "Torneremo presto se Dio lo vorrà", assicura.

- Estaremos de volta em breve, se Deus quiser. O Brasil é nosso! ?? pic.twitter.com/3ohUwHBEHG — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 14, 2021

Bolsonaro ha 66 anni. Un accoltellamento nel settembre 2018, in piena campagna elettorale, gli aveva causato danni intestinali pesanti e gravi emorragie interne e da allora il presidente ha subito diversi interventi chirurgici. L'occlusione potrebbe essere stata causata secondo gli esperti consultati dai media brasiliani da aderenze riconducibili alle cicatrici delle precedenti operazioni.

Di recente ha manifestato a più riprese difficoltà nell'articolare le parole: "Mi scuso con tutti quelli che mi stanno ascoltando, perché ho il singhiozzo da cinque giorni", aveva detto il presidente in un'intervista a Radio Guaiba il 7 luglio. "Ho il singhiozzo 24 ore al giorno".