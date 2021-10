Buzzi presenta il suo Burger: "I panini con il nome dei criminali per ricordare l'inchiesta bufala"

Dall'inchiesta su Mafia Capitale ai panini con l'hamburger. Salvatore Buzzi apre il suo ''Buzzi Burger'' a Tor Vergata. un locale preso in gestione dalla suocera e che, dice, ''apro solo ora perchè sono arrivati i permessi altrimenti avrei aperto prima''.

Come raccontato dal diretto interessato a Veronica Altimari di RomaToday, la nuova vita di Buzzi tra birre artigianali e panini che portano il nome di ''Mondo di mezzo'', ''Libanese'' e ''Samurai'', per citarne alcuni: ''Fatemi fare almeno dell'ironia, chi ha scritto libri e fatto fiction ha lucrato sulla criminalità romana e su di noi''. Stessa risposta per la nota sulla copertina dei menù in cui c'è scritto che ''I gip pagheranno il doppio e i magistrati il triplo''. ''Non le sembra fuori luogo?'', chiediamo. "Fuori luogo i giudici che mi hanno arrestato per Mafia e alla fine l'inchiesta è stata un flop", risponde Buzzi.

Mentre tra le pagine social della ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, e fedelissimi del Movimento cinque stelle, si legge ''Sono tornati'': ''Raggi è diventata sindaca grazie a me e a Pignatone'', risponde l'ex presidente della 29 giugno.