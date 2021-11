Calciatrice presa a sprangate da uomini incappucciati: "È stata la compagna di squadra"

Follia nel calcio femminile in Francia. La campionessa del Paris Saint Germain Kheira Hamraoui ha subìto un'aggressione mentre tornava a casa, dopo una cena organizzata dal club, mentre era in compagnia della sua compagna di squadra Aminata Diallo. Alcuni uomini con il volto coperto, lo scorso giovedì 4 novembre, avevano fermato l'auto e trascinato la calciatrice fuori, colpendola alle gambe con delle spranghe. Secondo le indagini, dietro l'aggressione ci sarebbe proprio la Diallo, a causa della rivalità con la sua compagna di Nazionale. Secondo gli inquirenti sarebbe lei la mandante dell'aggressione per gelosia della maglia.

La Hamraoui, 31enne fuoriclasse del Psg e della Francia campione d'Europa, appena tornata dal Barcellona dopo la vittoria della Coppa dei Campioni, aveva saltato infatti la sfida di Champions contro il Real Madrid, per "motivi personali", sostituita dalla 26enne compagna di squadra poi arrestata per l'aggressione. Secondo L'Équipe, ad Hamraoui sono stati posti diversi punti di sutura sia agli arti inferiori sia alle mani nell'ospedale più vicino al luogo dell'aggressione.

"Il Psg prende atto del fermo di polizia di Aminata Diallo questa mattina da parte della polizia giudiziaria di Versailles nell'ambito della procedura aperta a seguito di un'aggressione giovedì sera scorso ai danni di giocatori del club - ha scritto il club in una nota -. Il Psg condanna fermamente le violenze commesse".