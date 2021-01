Costretto a cambiare sesso e stuprato per anni: l'incubo di un 13enne

Costretto a cambiare sesso a 13 anni e violentato per anni: arriva la storia dall'India la storia da incubo, iniziata tre anni da ad un evento di danza a Laxmi Nagar, dove il giovane conobbe quello che poi sarebbe diventato il suo aguzzino. Secondo il rapporto della Delhi Commission for Women, il 13enne venne avvicinato da un uomo con la scusa di insegnargli a ballare, ma ben presto, dopo un breve periodo di lezioni, il ragazzino venne costretto a trasferirsi insieme al suo ''insegnante''.

Poi, come racconta Ndtv, l'uomo ha messo in atto il suo terribile piano: ha narcotizzato il giovane per giorni, per poi costringerlo a subire un intervento per il cambio di genere. Il ragazzo, che a quel tempo aveva 13 anni, ha raccontato di essere stato anche obbligato a prendere degli ormoni dopo l'operazione, così da accelerare la transizione.

Sul banco degli imputati sono finiti quattro uomini, accusati di aver stuprato per anni il giovane e di averlo ceduto anche ad altri clienti. Un incubo fatto di minacce e violenza. Soltanto durante il blocco a causa del Covid 19 il giovane ha trovato il coraggio di scappare e tornare dalla madre. Dopo qualche tempo è riuscito anche a trovare una casa in affitto dove vivere con la sua famiglia, ma i suoi aguzzini sono tornati presto a farsi vedere. Dopo aver scoperto l'indirizzo della casa hanno assalito e picchiato il ragazzo e i suoi familiari, per poi derubarli dei pochi soldi che avevano, sequestrando nuovamente la giovane vittima.

Qualche giorno dopo però una nuova fuga, insieme ad un altro ragazzo, segna la fine dell'incubo: dopo essersi rifugiati nella stazione di Nuova Delhi, i due giovani sono stati trovati da un avvocato che li ha portati alla polizia.