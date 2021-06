Morta dopo il vaccino, Camilla forse dimessa troppo presto: "Aveva piastrine basse"

La 18enne di Sestri Levante restò nell'ospedale di Lavagna una sola notte: secondo i protocolli dell'Aifa in caso di piastrinopenia dopo il vaccino i pazienti devono essere trattati con immunoglobine e steroidi

Fu un errore dei medici una concausa che ha portato alla morte di Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni deceduta 9 giorni dopo avere ricevuto il vaccino AstraZeneca. Camilla fu dimessa dall'ospedale di Lavagna il 4 giugno con ancora le piastrine basse e dopo solo una notte di osservazione. Un particolare che fa pensare agli investigatori dei Nas che i medici non le somministrarono alcuna terapia come invece previsto dai protocolli.

Dalle linee guida dell'agenzia del farmaco italiana, l'Aifa, pubblicate il 26 maggio scorso, emerge infatti che in caso di piastrinopenia dopo il vaccino i pazienti debbano essere trattati con immunoglobine e steroidi.

La morte di Camilla Canepa

Camilla si era presentata all'ospedale di Lavagna il 3 giugno con un fortissimo mal di testa e fotosensibilità. I medici le avevano fatto una tac senza liquido di contrasto, risultata negativa, e l'avevano tenuta in osservazione. Le avevano trovato le piastrine basse e le avevano chiesto se in famiglia qualcuno avesse avuto problemi di piastrine in passato. Da quanto emerso sarebbe stato indicato uno zio della giovane con quei problemi.

Il 5 giugno la studentessa era tornata in ospedale ma il quadro clinico era ormai gravissimo. Sottoposta a due interventi all'ospedale San Martino, Camilla era morta dopo tre giorni. Martedì l'autopsia sul corpo della ragazza ha confermato il decesso per emorragia cerebrale. Serviranno ulteriori esami per gli

In questi giorni il medico legale Luca Tajana e l'ematologo Franco Piovella stanno verificando dalla documentazione medica acquisita se siano state rispettate tutte le linee guida pubblicate da Aifa ed Ema. La settimana prossima, in base a quanto emergerà, i pm decideranno se e quali medici sentire come persone informate dei fatti.