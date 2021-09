Perché i candidati Pd uomo e donna si sono scambiati i vestiti

Lei vestita da uomo, lui da donna. La loro foto è diventata virale e ha fatto il pieno di like. Due candidati nella lista del Pd alle prossime elezioni comunali di Rimini si sono ritratti con i vestiti scambiati: lei, Anna Maria Barilari, da uomo, lui, Edoardo Carminucci, da donna. "I vestiti non hanno genere - dichiarano in un post su Facebook -. Vogliamo andare oltre gli stereotipi di genere". Lei indossa un completo maschile, lui un abito da sera femminile.

"Cosa è da uomini e cosa è da donne? Decidiamolo noi", scrivono. La "provocazione" non è certo passata inosservata. Tanti i commenti arrivati dopo la pubblicazione dello scatto, in gran parte di approvazione, ma non mancano quelli polemici di chi chiede loro di occuparsi dei problemi di Rimini. "Questa è una battaglia culturale per destrutturare pregiudizi e preconcetti", replica Carminucci. "Ci hanno chiesto un contributo su battaglie culturali e di civiltà che seguiamo da anni, lo abbiamo dato, non vedo lo scandalo", aggiunge Barilari.

Pieno sostegno all'iniziativa lo ha dato il presidente di Arcigay Rimini Marco Tonti: "Anche se fatto chiaramente un po' con spirito giocoso e con la giusta dose di gusto della provocazione, i temi sollevati dalla foto sono importanti e perfino esistenziali per molte persone, soprattutto giovani".