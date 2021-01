Il cane che segue l'ambulanza e aspetta per giorni il padrone fuori dall'ospedale

Fedele al suo padrone al punto da restare per giorni interi davanti all’ingresso dell’ospedale nella speranza di poterlo rivedere. La storia arriva dalla Turchia ed è stata raccontata dall’agenzia di stampa Dha fino al suo lieto epilogo. Tutto ha avuto inizio lo scorso 14 gennaio quando Cemal Senturk è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Trabzon, sul Mar Nero. Il suo cane, Boncuk, una meticcia di colore bianco - in turco il nome significa "perlina" - ha seguito il mezzo di soccorso fino all’ingresso del nosocomio. E poi ha iniziato ad aspettare.

Il cane che aspetta il suo padrone fuori dall'ospedale

Un adetto alla sicurezza dell’ospedale, Muhammet Akdeniz, ha raccontato che Boncuk arrivava tutti i giorni intorno alle 9 di mattina, per poi restare lì tutto il giorno, incurante del freddo e delle intemperie, fino a notte inoltrata. E ogni volta che la porta si apriva "lei cercava di infilare la testa dentro". La figlia di Senturk, Aynur Egeli, ha spiegato che riportare Boncuk a casa avrebbe avuto poco senso perché lei sarebbe tornata di corsa in ospedale. Una dedizione straordinaria, ma anche una prova di grande rispetto e discrezione. Alla fine per Boncuk è arrivato il lieto fine. Mercoledì l’uomo è stato dimesso dall’ospedale e ha trovato la sua cagnolina che era lì fuori ad aspettarlo. "È molto legata a me, mi è mancata molto in questi giorni" ha fatto sapere Senturk. L’agenzia Dha ha immortalato il loro incontro in un video.

(Video embed da Dha/YouTube)