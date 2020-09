Il cane-eroe che sfida una mitragliatrice e salva i soldati

Ha sfidato i proiettili senza paura, fino ad arrivare al suo obiettivo: bloccare un insorto che a colpi di mitragliatrice poteva uccidere decine di soldati. Non si è fermato nemmeno quando è stato colpito su entrambe le zampe posteriori. Ha afferrato il terrorista di Al-Qaeda e l'ha bloccato permettendo alle forze speciali inglesi di intervenire e non subire perdite. Kuno, un pastore belga Malinois, si è così guadagnato una medaglia al valore e la riconoscenza del governo inglese e dei militari. Soprattutto si è comportato in maniera eroica sacrificando una zampa nell'attacco. Il ministero della Difesa del Regno Unito ha deciso di conferirgli la Pdsa Dickin Medal for Valor, un riconoscimento altissimo per il suo gesto eroico in Afghanistan nel 2019. Il ministro della Difesa, Ben Wallace ha spiegato che il suo intervento ha salvato chiaramente la vita ai soldati.

L'azione militare

I militari del gruppo d'élite del British Special Boat Service erano impegnati in un intervento contro un insorto di Al-Qaeda impegnato in un attacco a colpi di granate e mitragliatrice. Per i militari era praticamente impossibile intervenire con quella potenza di fuoco e non potevano fare altro che stare al riparo sperando di non essere colpiti. In quel momento è intervenuto Kuno che ha attaccato il terrorista. È riuscito a mordergli prima il braccio e poi buttarlo a terra nonostante avesse ferite a entrambe le zampe posteriori. A seguito di quell'attacco, una delle zampe è rimasta infettata per le ferite ed è stato necessario amputarla. Il governo inglese l'ha però curato fornendo poi una protesi che adesso gli ha permesso di ristabilirsi e riprendere a correre. Di lui ha parlato anche il direttore generale del Pdsa, Jan McLoughlin. “Ha affrontato il nemico senza paura o esitazione, senza mai esitare dal suo dovere nonostante fosse gravemente ferito”.

Il People's dispensary for sick animals

Il People's dispensary for sick animals (Psda) è un ente benefico britannico che si occupa di animali. La medaglia al valore viene considerata la più alta onorificenza militare che si possa dare a un animale. Per gli inglesi viene considerata al pari di una medaglia al valore o addirittura di una Victoria Cross. Kuno non è il primo animale a ricevere questo riconoscimento. In realtà la medaglia è stata istituita durante la seconda guerra mondiale. Sono tanti gli animali premiati, soprattutto cani e piccioni, che venivano utilizzati durante le azioni in battaglia. Non sono però gli unici a essere stati insigniti di questo prestigioso riconoscimento. Nella lista ci sono anche quattro cavalli e un gatto. Kuno adesso si sta godendo la meritata “pensione”. Dopo l'intervento è tornato a vivere la sua vita fatta di corse e tanta attività all'aperto. I militari a cui ha salvato la vita in battaglia gli saranno eternamente grati.

