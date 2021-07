Margot, il cane morto per overdose dopo aver mangiato la droga buttata da un pusher

Ha ingerito un pezzo di droga che qualcuno aveva lanciato lì. E per lei non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita è stata Margot, il cane di una famiglia che vive a Solaro, nel Milanese, nella frazione del Villaggio Brollo. Nel fine settimana alcuni spacciatori, con ogni probabilità attivi all’interno del Parco delle Groane e presumibilmente inseguiti dalle forze dell’ordine, si sono liberati di un panetto di droga e lo hanno gettato nel giardino di un’abitazione. A fiutarlo e ingerirlo il cane di famiglia. Per Margot non c’è stato nulla da fare. Quel boccone di stupefacenti le è risultato mortale. A denunciare il fatto è stato Dante Cattaneo, vicesindaco del comune di Ceriano Laghetto, da sempre impegnato nel contrasto allo spaccio all’interno del Parco delle Groane.

“La famiglia di Margot mi ha raccontato questa triste vicenda - ha raccontato Cattaneo a MonzaToday -. Abbiamo perciò deciso di renderla pubblica per continuare a mantenere alta l’attenzione sull’altra grande epidemia che da oltre un decennio continua a dilaniare l’Italia. La droga, lo spaccio, il consumo che ormai tocca fasce di età sempre più giovani”. L’episodio accaduto nel fine settimana a Solaro ne è la conferma. “Non conosciamo esattamente la dinamica dell’accaduto - ha precisato il vicesindaco -. Sappiamo solo che il cane è morto per avere ingerito un etto di droga. A Ceriano Laghetto, grazie al grande lavoro svolto in collaborazione con le forze dell’ordine e con i volontari, lo spaccio nel Parco delle Groane è stato debellato. Ma nei comuni limitrofi che affacciano sulla grande area verde continua. Gli spacciatori adesso uccidono non solo i nostri ragazzi, ma anche i nostri animali”.

Il consiglio è di mantenere alta l’attenzione, soprattutto per i proprietari che hanno giardini privati. “Quanto accaduto a Margot è terrificante - ha concluso Dante Cattaneo - Purtroppo il veterinario non è riuscito a salvarla. Gli esami non lasciano dubbi: nel suo stomaco è stata rinvenuta una grande quantità di Thc, il principio attivo dello stupefacente. Margot è stata ammazzata dai venditori di morte”.