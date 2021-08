Cane Rottweiler sbrana bambino di 19 mesi

Era sera e i genitori non erano in casa quando è successo qualcosa tra un bambino di appena 19 mesi e il suo cane. L’animale ha infatti aggredito il piccolo, azzannandolo in varie parti del corpo, ferendolo in modo grave, al punto da ucciderlo. Il fatto è avvenuto la scorsa notte in un appartamento di New York. I genitori non erano in casa e anzi avevano lasciato il più piccolo dei loro figli alla custodia dei fratelli maggiori di nove e undici anni.

Erano circa le 22,30 quando è successo qualcosa che ha portato il cane della famiglia, un Rottweiler, ad aggredire il piccolo. Quando i fratelli hanno visto che cosa stesse succedendo, sono scappati fuori di casa per chiedere aiuto. Il primo ad arrivare è stato un passante, che ha portato via il bimbo, ferito gravemente dopo essere finito sotto le grinfie del cane.

Immediato è scattato anche l’allarme alla polizia e ai paramedici, che hanno trasportato d’urgenza il bambino all’ospedale, dove poi però i medici ne hanno dichiarato il decesso. Secondo fonti della polizia statunitense non ci sono indagati al momento e il Rottweiler è stato consegnato alla custodia della protezione animali.