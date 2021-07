Padroni e animali potranno riposare insieme per sempre a Milano. Le ceneri di cani e gatti (e di tutti gli animali domestici in genere) potranno essere tumulate nella stessa tomba. È una delle modifiche al regolamento dei servizi funebri e cimiteriali approvate dal consiglio comunale di Milano. Si tratta solo di una delle modifiche che hanno ricevuto il via libera dal parlamentino milanese. Revisioni che erano necessarie "per attualizzare un regolamento in vigore dal 2015 in seguito alle modifiche di alcune normative nazionali e regionali", spiegano dal Comune.

A Milano cani e gatti potranno essere seppelliti nella stessa tomba del padrone

Le modifiche riguardano soprattutto i requisiti di ammissione nei camposanti. I cimiteri di Milano potranno accogliere le sepolture di cittadini non residenti, come detenuti con ultima residenza a Milano e gli iscritti all'Aire, i residenti all'estero da più di dodici mesi. Nel regolamento è già prevista la sepoltura per i cittadini che hanno trasferito la residenza da Milano verso strutture di cura e assistenza fuori città.

Le modifiche riguardano anche la revisione della disciplina sulle tombe di famiglia che consente l'accesso alla sepoltura ai defunti non legati da vincoli di parentela con il concessionario, anche su decisione degli eredi, la possibilità della giunta di definire la durata di concessione per i manufatti di tumulazione non esplicitamente previsti dal regolamento e la relativa tariffa e la specificazione delle condizioni di indigenza per la gratuità del servizio funebre.