Ha un malore al parco e si accascia a terra: viene salvato dai suoi due cani

Vivo grazie all'aiuto dei suoi amici a quattro zampe: una storia a lieto fine che arriva dalla contea di Cumbria, in Inghilterra, dove un uomo di 71 anni ha accusato un malore durante una passeggiata al Parco nazionale dei laghi, accasciandosi a terra e perdendo i sensi.

Come racconta la Bbc, soltanto l'intervento dei suoi due labrador ha permesso che l'uomo si salvasse. Infatti, uno dei due si è steso vicino al padrone per tenerlo al caldo, mentre il secondo si è allontanato per chiedere aiuto.

Il labrador ha incontrato una donna, che immediatamente capito che c'era qualcosa di strano, così ha seguito l'animale fino alla zona dove si trovava il 71enne. L'escursionista si è così trovata di fronte all'anziano privo di sensi e ha subito allertato i soccorsi.

L'uomo è stato trasportato in ospedale per alcuni controlli e accertamenti: adesso sta bene ed è potuto tornare a casa, grazie soprattutto all'intervento dei suoi due labrador. D'altronde, se sono i migliori amici dell'uomo un motivo cisarà.