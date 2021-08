Il cantante folk brutalmente ucciso dai talebani

Dall'Afghanistan arriva ancora una notizia di orrori e violenze: i talebani hanno "brutalmente ucciso" Fawad Andarabi un cantante noto in tutto il Paese. La notizia è stata confermata su Twitter dall'ex ministro afghano dell'Interno Masoud Andarabi, che ha denunciato questo terribile delitto: "Portava soltanto gioia alla sua valle e alla sua gente".

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH