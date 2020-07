Il folle viaggio di un gruppo di amici: fino a Capo Nord a bordo di tre Fiat 127

Tre ragazzi, una Fiat 127 e il sogno di raggiungere Capo Nord per partecipare ad una gara di rally. Gianmaria, Carlo, Simon, Lorenzo e Tiziano, questi sono i nomi dei viaggiatori, sono partiti da Torino per un viaggio che hanno chiamato Insane Road Trip e che prevede il loro arrivo a Capo Nord passando da Svizzera, Germania, Lituania, Estonia, Lettonia; il ritorno invece passerà da un'altra rotta. In totale circa 10.000 chilometri a bordo di automobili prodotte tra il 1970 e il 1980 che non sono state pensate per fare tali imprese.

A rendere ancora più avventuroso il loro viaggio la decisione di non prenotare posti dove dormire o mangiare, ma di sceglierli di volta in volta. Il loro obiettivo è partecipare al Mongol Rally.

Video di Gioele Urso, redazione di TorinoToday