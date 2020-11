Il Capodanno in crociera alla faccia dei Dpcm

Spuntano le offerte di veglioni in mezzo al mare. Tamponi per tutti i passeggeri, obbligatoria la mascherina solo se non c’è distanziamento

Il Mattino racconta oggi che anche se è vietato c'è chi sta organizzando il Capodanno con veglione. Non solo alberghi e ristoratori con camere, come abbiamo raccontato, ma anche gli organizzatori di crociere, che in modo perfettamente legale hanno semplicemente sfruttato quanto stabilito dall’ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio, che non ha previsto lo stop delle crociere. E allora ecco le offerte: nel pacchetto è inclusa anche un’assicurazione che coprirebbe l’annullamento in caso di nuovo Dpcm anti-crociere:

E allora, ecco uno degli appuntamenti più attesi dal mondo della notte della Capitale: porta la firma del Piper, discoteca cult, che, per l’occasione, ha arruolato decine di Pr, provenienti da molti dei locali chiusi ormai da 9 mesi. «Capodanno in crociera Costa con il Piper Club», recita uno degli avvisi circolati in queste ore sui social. Appuntamento il 31 dicembre sulla Costa Smeralda (capienza di 2600 persone) a Civitavecchia, arrivo a La Spezia il 1°, il 2 a Savona e rientro a Civitavecchia il 3. Nel pacchetto è incluso il cenone del 31 e il pranzo dell’1 e 2 gennaio. Il tutto arricchito da live show e djset, sul modello-Sardegna, che tanto ha fatto discutere. Un evento che crea anche un caso, a livello di controlli. Perché, come spiega un funzionario della Capitaneria di Porto, «le verifiche si effettuano in partenza e all’arrivo, diciamo che è difficile, se non impossibile, intervenire su una nave da crociera in navigazione». Anche se poi la compagnia fa sapere: «Le persone dovranno essere distanziate e, laddove questo non sia possibile, indosseranno la mascherina». Durante la crociera si potranno usare le piscine, spa, il centro benessere, persino il centro massaggi e il casinò.

Per festeggiare in “zona blu”, bisognerà sborsare 990 euro, per la cabina interna (senza vista), 1190 per una esterna con balcone e 2200 per la suite. Tutti i passeggeri saranno sottoposti a tampone rapido.