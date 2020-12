Il ristorante che lancia il veglione di Capodanno all’ora di pranzo

Ci sarebbe spazio per una cinquantina di clienti al massimo, un modo per stare insieme ai clienti più fedeli: è l'idea del ristorante «Alla Cacciatora» posto nella frazione di Caposile lungo la strada che collega Mestre a Jesolo, tra i comuni di Musile di Piave e San Donà

Le pensano tutte i ristoratori per salvare almeno in parte gli incassi in questi mesi di enormi difficoltà: c'è chi propone di anticipare il veglione di Capodanno al pranzo. Iniziare quindi a mangiare e festeggiare un po' dopo mezzogiorno per concludere all’ora di cena con brindisi e cotillon, il tutto rispettando tutte le regole, in pochi a tavola e con la distanza di sicurezza. Ma non è solo questione di vil denaro.

Il veglione di Capodanno che inizia all'ora di pranzo

La pensata è venuta alla famiglia Ferrazzo, che da 40 anni gestisce il ristorante «Alla Cacciatora» posto nella frazione di Caposile lungo la strada che collega Mestre a Jesolo,tra i comuni di Musile di Piave e San Donà di Piave. "Prima di tutto dovremo capire se verrà permesso ai ristoranti di aprire il 31 dicembre e l’1 gennaio perché l’incertezza è tanta - dice al Corriere del Veneto uno dei titolari, Paolo Ferrazzo.

"L’idea nasce dalla volontà di mantenere una tradizione, una festa che si celebra da sempre, tra amici, in questo caso nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid"

Il titolare sta pensando di prendere del personale addetto alla sicurezza per far rispetare tutte le norme, "perché la salute viene prima di tutto"

Il menu del pomeriggio sarebbe ricco di classici: panettone, brindisi finale. C'è chi alle tradizioni ci tiene, quindi il prezzo sarà accessibile, alla portata di tutti: "Dopo 40 anni di attività non guardiamo solo al guadagno, ma vogliamo mantenere vive le tradizioni credo che anche gli altri ristoranti di ampie dimensioni, come il nostro, dovrebbero farlo".

Ci sarebbe spazio per una cinquantina di clienti al massimo: un modo per stare insieme ai clienti più fedeli. Sperando che sia l'ultimo Capodanno da vivere in queste condizioni.